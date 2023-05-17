خبير اقتصادي: المستثمر بحاجة للطمأنينة والثقة في ظل الوضع العالمي

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنَّ الوضع الاقتصادي العالمي السائد الآن وحالة اللا يقين التي يعاني منها الاستثمار في كل دول العالم أثرت بالسلب على المستثمر، إذ أنَّه يحتاج إلى حالة من التأكّد والثقة والطمأنينة، كون ما يعنيه هو الحفاظ على أمواله أو الاستثمار في المكان الذي يعظم أرباحه، مشيرًا إلى أنَّ هناك 22 قرارًا جاءوا خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، إذ تمثل الحوافز والقرارات الخاصة بتعزيز وتحفيز الاستثمار سواء فيما يتعلق بالاستثمار المحلي عن طريق الأطر التشريعية أو تحفيز ودعم عملية الاستثمار الأجنبي.

تعديل قانون المناطق الاقتصادية

وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم يارا مجدي وسارة سراج، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّه يوجد 9 مواد يتمّ دراسة تعديلها من قانون المناطق الاقتصادية فضلًا عن تعديل المواد والتشريعات الأخرى، يأتي ذلك علاوة على إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار مختصة بوضع القوانين واللوائح المناسبة للشركات الناشئة في مصر.

حزمة من الحوافز لدعم القطاعات المختلفة

وتابع أنَّ هناك بعض القطاعات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر وتعزيز عملية التخلص من الطاقة التقليدية واعتماد الطاقة النظيفة حظيت باهتمام كبير، كونها تتناسب مع يتطلبه الوضع الاقتصادي العالمي اليوم، لافتًا إلى أنَّه كانت هناك حزمة من الحوافز دعمت مجموعة من القطاعات والمشروعات المتعلقة بالقطاع الزراعي والصناعي والطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى جانب قطاعات الإسكان والتمويل العقاري والاستثمار في المدن الجديدة والنقل.