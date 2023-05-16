«الغرف السياحية»: نأمل استكمال الدور الوطني لصناعة السياحة في الاقتصاد

قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ مصر تأمل في أن تكمل صناعة السياحة دورها الوطني المساهم في الاقتصاد، وإيجاد مخطط استراتيجي للمقاصد السياحية الاستراتيجية.

وأضاف الوصيف، خلال حديثه بجلسة لجنة السياحة بالحوار الوطني، أنّه يجب وجود آليات مختلفة للتمويل لتطوير الفنادق والمشروعات السياحية، مثل الصندوق الاستثماري الذي يساهم في المشروعات، مع وضع آلية للتخارج عند الرغبة أو جذب المستثمرين، واستكمال تسهيل التشريعات لإتاحة تسويق وحدات فندقية، وبعض الفنادق تسمح ببيع الغرف كوحدات عقارية، وبالتالي تساهم في تمويل الفنادق».

ولفت رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أهمية التأكد من توافر البنية الأساسية اللازمة من مطارات وتحسين الخدمات في المطارات وتطويرها، وعدم الانتظار للوصول للحد الأقصى للمطارات، لذلك يجب تحسين قدرة المطارات الاستيعابية وتحسين الموانئ والمراسي لنهر النيل، وتوسيع قاعدة المنتجات السياحية المتاحة، سواء الإقامة الاستيعابية وتنويعها من حيث الفئة، وخلق خطة تأمينية للسائحين وتدريب العاملين والمتعاملين مع السائحين.