تطهير المسجد النبوي وساحاته بالتزامن مع موجة الجراد الموسمية

كثَّفت وكالة شؤون المسجد النبوي، جهودها وأعمالها الفنية والميدانية على مدار الساعة في تطهير المسجد النبوي وساحاته ومرافقه، بالتزامن مع موجة الجراد والجنادب الموسمية.

تطهير المسجد النبوي وساحاته بالتزامن مع موجة الجراد

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم الأربعاء، أنَّ الوكالة ضاعفت جهودها في برامج النظافة والتطهير والمعدات المستخدمة، وزيادة عدد كوادرها العاملة في المسجد النبوي إلى أكثر من 1000 عامل، إلى جانب استخدام أكثر 600 مكنسة كهربائية ويدوية مخصصة لجمع الحشرات وسرعة التخلص منها، وتوفير معدات مخصصة لشفط الحشرات والتخفيف من وسائل الرش لسلامة المصلين والزائرين، وتطهير السجاد والساحات والأعمدة والمظلات والمرافق والمناهل.

كما عملت الوكالة على تخفيف نسبة الإضاءة المنبعثة من المسجد النبوي وساحاته خلال الليل لمنع تهافت الحشرات عليها، بالإضافة لإبقاء المظلات في المسجد النبوي وساحاته مفتوحة.

إجراءات سعودية لتطهير المسجد النبوي

وتحرص الوكالة على التنسيق والتكامل الدائم والمباشر مع الجهات ذات العلاقة في المدينة المنورة لرش الحشرات الموسمية والتخلص منها قبل وصولها لساحات المسجد النبوي ليبقى المسجد النبوي بيئة آمنة مهيأة للمصلين والزائرين