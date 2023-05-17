هل يمكن السفر ترانزيت لأداء العمرة؟.. «وزارة الحج» تجيب

يرغب الأشخاص في الاستعلام عن إمكانية أداء العمرة في المملكة العربية السعودية، عن طريق «الترانزيت» أو السفر المؤقت، ووفقًا للموقع الرسمي وزارة الحج والعمرة، يمكن أداء العمرة عن طريق الترانزيت على ألا يتجاوز المكوث في السعودية 4 أيام فقط، شريطة أنّ يكون الحجز على شركة طيران سعودية.

دعم السعودية لمختلف أنواع السياحة

وذكرت وزارة الحج والعمرة، أنّ هذه الطريقة الجديدة التي تتيح الشخص أداء العمرة عن طريق الترانزيت، جاءت في ظل رؤية المملكة 2030، التي تهدف لزيادة السياحة في البلاد سواء الدينية أو السياحية أو الثقافية.

وبحسب وزارة الحج والعمرة السعودية، فإن الشخص يمكن أنّ يستخدم العبور الإلكتروني أو الترانزيت على الخطوط الجوية السعودية، لأداء العمرة، ويمكن حينها السفر من مصر إلى دولة أخرى، ولكن تكون المملكة مكان انتظار وحينها سيدخلها لأداء العمرة خلال 4 أيام، وبعدها يغادر البلاد، ولن يدفع تأشيرة لدخوله إليها.

خطوات التقديم للعمرة الترانزيت

ويجب قبل حجز تذكرة السفر، معرفة خطوات الحصول على التأشيرة لدخول السعودية، وذلك عبر الدخول على موقع الخطوط الجوية السعودية، ثم اختيار عرض زوار المملكة لرحلات المغادرة أو العودة، بعدها يختار الشخص تأشيرة المرور الإلكترونية ويكتب اسم المسافرين الراغبين في السفر، ثم يدفع ثمن التذكرة ويحصل حينها على التأشيرة الإلكترونية التي تصل مدة سريانها إلى 90 يومًا، ولا تحتاج إلى باركود بوابة العمرة المصرية.