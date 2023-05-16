موعد إجراء الاختبارات النهائية 1444 الفصل الثالث في السعودية

كشفت وزارة التعليم في المملكة العربية عن موعد إجراء الاختبارات النهائية 1444 الفصل الثالث بالسعودية، حيث وضعت الوزارة التقويم الدراسي للعام الدراسي الجاري، وخصوصًا الإجازات الرسمية المطولة، ومع اقتراب موعد الامتحانات النهائية للطلاب للمراحل التعليمية الابتدائية والمتوسط والثانوي

موعد إجراء الاختبارات النهائية 1444 الفصل الثالث بالسعودية

وأوضحت وزارة التعليم في بيان نشر على صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» عن موعد إجراء الاختبارات النهائية 1444 الفصل الثالث بالسعودية، والتي تبدأ من 12 يونيو المقبل الموافق 23 ذو القعدة 1444، وتستمر على مدار 10 أيام لتنتهي الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث يوم يوم الخميس 22 يونيو 2023 الذي يوافق 4 ذي الحجة 1444.

وبعد انتهاء الاختبارات يبدأ الطلاب إجازة نهاية العام الدراسي، التي تتراوح ما بين 8 إلى 12 أسبوعا وفق ما تحدده وزارة التعليم في المملكة.

موعد الإجازة المطولة القادمة لطلاب المملكة

وبحسب الجدول المعلن من وزارة التربية والتعليك فأن الطلاب يحصلون على إجازة يومي الأحد والاثنين 8 و9 ذي القعدة 1444، إجازة نهاية أسبوع مطولة، وتكون بهذا آخر عطلة رسمية يحصل عليها الطلاب خلال العام الدراسي الجاري، لتنتظم بعدها الدراسة بداية من 10 ذي القعدة، وحتى موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في 23 ذي القعدة، وفق التقويم الدراسي في السعودية.

كم عدد أيام الدراسة في الفصل الثالث 1444 ؟

وبدأ الفصل الدراسي الثالث لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بالمملكة العربية السعودية من الأحد 12 مارس الماضي، ويستمر حتى الخميس 22 يونيو.

وتنقسم الدراسة في المملكة العربية السعودية لـ3 فصول يستمر كل فصل 13 أسبوع، ويحصل الطالب على عطلات رسمية تصل لنحو 56 يومًا، ويكون الأيام الدراسية نحو 185 يومًا.