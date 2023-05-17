لماذا تربع عادل إمام على عرش الفن لأكثر من نصف قرن؟.. «عشوب» يكشف 4 أسباب

«الزعيم هو الزعيم، من أول ما بدأ بسم الله لحد النهارده».. بهذه الكلمات بدأ الماكيير السينمائي محمد عشوب، حديثه عن الفنان عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاد الزعيم الـ83، الذي يوافق اليوم، قائلا إنّ «إمام» يستحق لقب الزعيم عن جدارة، بسبب حفاظه على مكانته الفنيّة وتربعه في الصدارة طوال مشواره الفني.

أسباب زعامة عادل إمام

يرى «عشوب»، أنّ هناك 4 أسباب وراء تربع عادل إمام على قمة الفن العربي لأكثر من 50 عام، أولها «الكاريزما» التي وهبها له الله سبحانه وتعالى، وهي هبة يعطيها الله تعالى للإنسان فيلقي محبته في قلوب الخلق جميعًا: «الناس كلها تتمنى تشوف عادل إمام في أي لقاء بيتكلم فيه، تحب تشوفه بيمثل في فيلم أو مسلسل يسمعوا فيه صوته».

كفاح وجهد

السبب الثاني حسب ما أكد الماكيير السينمائي لـ«الوطن»، هو كفاح عادل إمام، والجهد الذي بذله طوال سنوات عمله الطويلة في الفن، أما السبب الثالث فهو ذكاءه في اختيار أدوار تعيش كثيرًا، يقول: «أعمالة هي الأكثر مشاهدة، لم يعتمد في اختياره على أفلام تصلح لوقت معين، حتى لو كانت تتميز بكوميديا عالية، وهو أمر حرص سبقه فيه عمالقة الفن المصري، مثل نجيب الريحاني وأنور وجدي وفؤاد المهندس».

سر عادل إمام

أما «سر عادل إمام» الرابع بحسب وصف «عشوب»، فهو قدرته على كسب حب الناس، وهو ما لا يتقنه الكثير من النجوم، فالزعيم قادر على خطف الأنظار إليه أيّنما وجد، وصوته في مكالمة هاتفية يُشعر الجمهور بمحبته، قائلًا: «ده تحليل شخصي مني لشخصية عادل إمام اللي أنا عرفته عمري كله واشتغلت 85% من أعماله لغاية فيلم الغول، عادل إمام ابتدى معايا وأنا عيل صغير وهو عيل صغير، أول فيلم عمله في حياته مسرحية أنا فين وأنتِ فين مع فؤاد المهندس في شخصية صبي المحامي، اللي قال فيها الإفيه الشهير (بلد شهادات صحيح)، وبعد كده لقاءاتي معاه في كل الأفلام اللي كان فيها دور تاني، مع حسن يوسف ويوسف فخر الدين، وأفلام البطولة الثلاثية مع سمير غانم ونور الشريف، زي فيلم البعض يذهب للمأذون مرتين».