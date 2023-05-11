هشام إسماعيل عن نجاح مسرحية «طيب وأمير»: السر في كوميديا الموقف

يجسد الفنان هشام إسماعيل، شخصية «الطيب» في مسرحية «طيب وأمير»، التي تعرض حاليًا على مسرح ميامي، وتورطه الظروف في أن يكون بديلًا لـ«الأمير»، في عمل فني وصفه بأنه من المسرحيات التي كتب الله لها التوفيق منذ البداية، من خلال دعم الفنان ياسر الطوبجي مدير المسرح الكوميدي، واختيار رواية وفكرة ناجحة، ومخرج مثل محمد جبر متميز وقادر على تقديم عرض مسرحي من الدرجة الأولى.

عوامل نجاح مسرحية «طيب وأمير»

وأشار هشام إسماعيل، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن من عوامل النجاح، وجود رئيس البيت الفني للمسرح خالد جلال، باعتباره ممن اعتادوا على النجاح ولا يقبل بغير ذلك بديلا، مضيفًا: «أنا خرجت من تحت إيده في مركز الإبداع الفني»، ومن ثم جميعها عوامل تؤدي للنجاح العظيم، مع افتتاح مسرح ميامي بعد تجديده، وتقديم العرض الأول لـ«طيب وأمير» من خلاله.

وتابع: «كان لدينا رغبة من اللحظة الأولى إننا «نكسّر» الدنيا وتقديم عرض يعيش فنيًا على غرار الأعمال العظيمة التي كانت تمكث سنوات في المسارح، وهذا كان هدف الجميع لتقديم عرض مسرحي لا يُنسى ونكون أبطالًا بحق».

الابتعاد عن الاستظراف والتمسك بكوميديا الموقف

وأشار إلى أن الكوميديا دائمًا تنبع من الموقف والقصة التي جرى بناؤها لتقديمها، ومن ثم أنت الذي تخلق العالم الذي يخرج منه بواطن الضحك، ولكن الانسياق وراء كوميديا السوشيال ميديا وإفيهات الكوميكس، لن تعيش طويلًا، ولكن خلق مواقف كوميدية وضحك حقيقي هو الأبقى والأفضل، كما في أفلام نجيب الريحاني وفؤاد المهندس وعادل إمام.

واختتم: «كل مرة نشاهد هذه الأعمال نضحك، لأنها كوميديا موقف ومفارقات، إذا لم توجد حدوتة سيكون البديل هو الاستظراف وتستهلك موهبتك في الفراغ عشان تقول أي كلام، لو مفيش حدوتة تبدأ تحس بالعجز تبدأ تستظرف وتفلس وتطلع أي كلام».

أبطال مسرحية «طيب وأمير»

مسرحية «طيب وأمير»، بطولة هشام إسماعيل، تامر فرج، عمرو رمزي، أحمد السلكاوي، شريف حسني، عيد عبد الحليم، نهى لطفي، رشا فؤاد، محمود الهنيدي، تأليف أحمد الملواني، إخراج محمد جبر.