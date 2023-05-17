تفاصيل أول احتفال بعيد ميلاد عادل إمام.. كيف خططت له زوجة الزعيم؟

الاحتفال بعيد ميلاد عادل إمام، أضحى طقس سنوي على منصات التواصل الاجتماعي كل عام، حيث يحتفل محبو الزعيم به بطرقهم الخاصة، إما بمنشورات التهنئة، أو الكوميكسات التي تحمل إفيهاته الخالدة، أو بمشاهد بارزة من مشواره الفني، أو بتقليده في مقاطع فيديو، لكن المفاجأة أنّ «الزعيم» لا يحب الاحتفال بعيد مولده، حسب ما كشف خلال لقاء تلفزيوني سابق، قائلا: «لا أحب الاحتفال بعيد ميلادي.. ولكن أولادي يصرون على الاحتفال بي في كل عام».

عادل إمام: لا أحب الاحتفال بعيد ميلادي

ذكريات كثيرة تمرّ على «إمام» في ذكرى يوم مولده، أوضح الزعيم تفاصيلها، قائلا: «يمر أمامي شرائط من الذكريات والأحلام والتوقعات وأشياء كوميديا وأخرى تراجيدية، نجاح وصعود وفشل، ليس بالضرورة في عيد مولدي ولكني أتذكر تلك الأمور باستمرار».

كشف عادل إمام، عن أنّه لم يحتفل بعيد مولده قط حتى زواجه، حيث أصرت زوجته هالة على الاحتفال بعيد ميلاده، قائلا: «بعد زواجي قررت زوجتي إقامة حفل للاحتفال بعيد مولدي، وأصرت على ذلك، ودعت الأصدقاء، ولكن قبل ذلك لم أكن أحتفل بعيد مولدي، حتى أنّي لم أكن أعرفه بدقة وكنت أسأل والدي عنه حين أملأ استمارات المدرسة».

وأوضح عادل إمام أنّ الأمر اختلف تماما بعد إنجاب أبنائه، حيث أقام حفلات لأعياد ميلادهم، ودعا أصدقاءه وأساتذته من الوسط الفني، يقول: «في عيد ميلاد رامي كان موجود شادية، وهدى سلطان وتحية كاريوكا، وقتها حسيت إني كبرت، مش في السن ولكن في محبة الناس، ولما جم أحفادي بقيت احتفل وأنا لابس الطاقية والبيجاما في البيت».