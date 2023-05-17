كيف يحتفل عادل إمام بعيد ميلاده؟.. شقيق الزعيم يكشف التفاصيل

كشف عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، كواليس احتفال الزعيم بعيد ميلاده الـ83 اليوم، قائلا إنّه اعتاد قضاء اليوم بصحبة أبنائه وأحفاده داخل منزله، بعيدا عن أي أجواء احتفالية أخرى.

وأضاف شقيق الزعيم لـ«الوطن»، أنّ عادل إمام مُحاط بالكتب والجرائد، ويقضي معظم أوقاته في القراءة، حيث يحرص على زيادة معرفته وثقافته طوال الوقت، ويقرأ جميع أنواع الصحف والمجلات والكتب.

أخر ظهور فني للزعيم عادل إمام

وكان آخر عمل للفنان عادل إمام، مسلسل فلانتينو الذي عُرض قبل أكثر من 3 سنوات، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الراحلة دلال عبدالعزيز، وحمدي الميرغني، ومحمد الكيلاني، وطارق الإيباري، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وإنعام الجريتلي، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين.