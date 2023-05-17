تفاصيل غرق سفينة صيد صينية في المحيط الهندي وفقدان 39 شخصا

ذكرت وسائل إعلام صينية أن 39 شخصا من طاقم سفينة صيد فُقدوا في حادث غرقها بالمحيط الهندي، وبحسب قناة «سي سي تي في» الصينية الرسمية، وقع الحادث صباح أمس في لساعة الثالثة بالتوقيت المحلي، مضيفة أن أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 39 منهم 17 صينيا و17 إندونيسيا و5 من الفلبين.

مساعدات للبحث عن ناجين

وفي وقت لاحق، كلفت الحكومة الصينية وزارتي الزراعة والنقل، إضافة إلى دبلوماسيين صينيين في الخارج، بالمساعدة في البحث عن ناجين، وذلك بأمر من الرئيس الصيني شي جين بينغ، فيما لم ترد أنباء عن تحديد الموقع الدقيق لغرق السفينة، إذ ذكرت وسائل الإعلام في الصين أن الحادث وقع في وسط المحيط الهندي. كما ذكر مركز قيادة خفر السواحل في الفلبين، اليوم، أنه يراقب الوضع عن كثب، مضيفا أنه يتم التنسيق مع السفارة الصينية في مانيلا وفرق البحث والإنقاذ العاملة بالقرب من آخر موقع معروف للسفينة.

وذكرت التقارير الصينية أن السفينة «لوبنجلايوانيو 8»، تايعة لشركة «بينجلاي ينجيو» المحدودة ومقرها في مقاطعة «شاندونغ» الساحلية الواقعة في شرق الصين .

أكبر أسطول صيد في العالم

يشار إلى أن الصين تدير أكبر أسطول صيد في العالم، وتبقي سفن كثيرة في البحر لأشهر وحتى لسنوات، وذلك بدعم من وكالات الأمن البحري الحكومية الصينية، وشبكة ضخمة من سفن الدعم.