نائب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق للقاهرة الإخبارية: أدركنا قوة الصين

أكد ديفيد ماك نائب وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، أن واشنطن أدركت تنامي القوة الاقتصادية والعسكرية للصين وطموح الصين وقادتها المتنامي.

واشنطن تعمل على تقوية التحالفات العسكرية القائمة

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية جيهان منصور في برنامج «عين على أمريكا» من استديو فضائية «القاهرة الإخبارية» بالعاصمة الأمريكية واشنطن أن طريقة تعامل إدارة بايدن منذ توليها السلطة في يناير 2021 هو تقوية التحالفات العسكرية القائمة مع اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وأستراليا ونيوزيلندا، وتشجيع إقامة الشراكات مع الدول الأخرى في المنطقة التي يساورها القلق من النفوذ الصيني وتطلعاته.

وأشار أن واشنطن تواصلت مع فيتنام والدول الصغيرة في جنوب شرق آسيا وصولًا لإندونيسا والهند وباكستان وبنجلادش لأنهم في نهاية المطاف لديهم ما يقلقهم، ولا يريدون الدخول في تحالفات عسكرية مع الولايات المتحدة لكنهم يريدوا التأكد من أنها حاضرة وتعلم مصالحهم ومخاوفهم.

ولفت إلى أن إدارة بايدن تستخدم الدبلوماسية كخط الدفاع الأول مشيرًا أن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الصين كان سفيرًا لدى حلف شمال الأطلسي، ويعرف أهمية توطيد العلاقات وكيفية تغير الإدراك بما فيها الادراك الصيني نفسه.