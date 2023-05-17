تنظيم دورة تدريبية للعاملين في شركة مياه الشرب بسوهاج

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج برنامجا تدريبيا لمهارات العرض والتقديم لتنمية مهارات الكوادر البشرية، في إطار حرص الشركة على رفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب.

المرحلة الثالثة جرى تنفيذها من البرنامج التدريبي المسار الإداري لتدريب المشاركين على مهارات العرض والتقديم، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

تدريب 18 من أعضاء شركة مياه سوهاج

وضاف العضو المنتدب لمياه سوهاج، أن هذه البرامج جرى إعدادها طبقا لأحدث مراجع الإدارة العالمية، بما يتناسب مع طبيعة عمل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وأنه يشارك بالبرنامج التدريبي 18 فردا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

البرنامج التدريبي لمياه سوهاج

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن البرنامج التدريبي يشمل 10 مراحل للتدريب على إدارة الذات وأنماط الشخصية ومهارات التواصل والعمل من خلال الفريق ومهارات العرض وكتابة التقارير وأساسيات الإدارة والتخطيط ومؤشرات الأداء، وتنظيم وبناء فريق العمل والإشراف الفعال وإدارة الاجتماعات وإدارة الصراع والتغيير وحل المشكلات ومهارات التفاوض والإقناع.