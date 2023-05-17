انتشال جثة عامل غرق في بحر شبين الكوم بالمنوفية

نجحت قوات الإنقاذ النهري في المنوفية، في انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا في بحر شبين الكوم، إذ انتقلت قوات الإنقاذ إلى مكان الواقعة فور تلقي البلاغ، وجرى استخراج الجثمان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل انتشال جثة عامل غرق في بحر شبين الكوم

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شبين الكوم، يفيد بانتشال جثة شاب لقى مصرعه خلال الاستحمام، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على الجثة في مستشفي شبين الكوم، وإخطار جهات التحقيق بالواقع لمباشرة التحقيقات.

بالانتقال والفحص، تبين أن الشاب المتوفي يبلغ من العمر 30 عاما، عامل في مخبز، ومقيم بقرية بدائرة مركز شبين الكوم، ولقي مصرعه غرقا خلال الاستحمام في بحر شبين الكوم، ونجح الإنقاذ النهري في استخراج الجثة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق بها.

وصرحت جهات التحقيق في شبين الكوم بدفن الجثمان وتسليمه إلى ذويه، وشيع الأهالي الجثمان إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بشبين الكوم وسط حزن من الجميع.