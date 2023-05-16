«تموين المنوفية»: استلام 68 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

تواصل الصوامع والشون في محافظة المنوفية، استقبال سيارات توريد القمح بكثافة، وارتفعت نسبة التوريد مقارنة بالعام الماضي، ووصلت نسبة التوريد في جميع الصوامع وأماكن التجميع في جميع مراكز ومدن المحافظة إلى 68 ألف طن قمح.

صوامع المنوفية جاهزة لاستقبال 180 ألف طن قمح

وأكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ عمليات توريد القمح تشهد إقبالا كبيرا من المزارعين والتجار في جميع مراكز المحافظة، مشيرا إلى أنّ نسبة التوريد بلغت 68 ألف طن، موضحا أنّ عدد الصوامع والشون والهناجر في المحافظة تستطيع استقبال 180 ألف طن بعد إضافة صوامع جديدة.

دفع أموال القمح بعد 48 ساعة من التوريد

وقال وكيل وزارة التموين بالمنوفية، إنّ هذه الفترة تعد ذروة توريد القمح، لافتا أنّ استلام أموال توريد القمح للمزارع، تكون بعد مرور 48 ساعة من وقت تسليم القمح مباشرة، مع تسليم 10 كيلو نخالة على كل إردب، بحيث يصل السعر إلى 100 جنيه إضافية على السعر الرسمي، والذي قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رفعه إلى 1500 جنيه لأردب القمح.

وأكد على الدعم الكبير للمزارعين في زراعة وتوريد القمح، مشيرا إلى أنّ المساحة المزروعة من القمح هذا العام، وفق لمحافظة المنوفية، وصلت إلى ما يقرب من 100 ألف فدان، موجها الشكر لكل التجار والمزارعين المشاركين في عمليات التوريد.