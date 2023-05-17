ارتفاع معدلات توريد القمح في كفر الشيخ.. والصوامع والشون تستقبل 136 ألف طن

قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، إن نسبة توريد القمح المحلي على نطاق المحافظة، بلغت اليوم الأربعاء، نحو 136 ألف طن و427 كيلو قمح، وسط عمليات توريد تجرى من قبل المزارعين داخل الشون والهناجر المخصصة لاستقبال القمح علي مدار الساعة، وسط تسهيل الإجراءات المعنية لاستقبال القمح دون وجود أي مشكلات تذكر.

توريد القمح بكفر الشيخ خلال موسم 2023

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» أن عمليات توريد القمح، في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، شهدت كثافة كبيرة للغاية منذ الصباح في عمليات توريد القمح المحلي من جميع مراكز وقري المحافظة، موضحا أنه يتابع على مدار اليوم حركة التوريد، وكذلك عملية الفرز، والوزن، واعطاء المستحقات المالية للمزارعين الذين قد قاموا بالتوريد للقمح منذ أيام.

حصاد القمح في كفر الشيخ

وأوضح أيضا إلى أنه يتابع عن كسب عمليات حصاد محصول القمح، في شتي ربوع محافظة كفر الشيخ، مشيرا إلى أن نسب الحصاد للقمح المنزرع داخل نطاق محافظة كفر الشيخ بلغت نحو 77%، وذلك عبر المساحات المنزرعة على مستوى الإقليم، والتي بلغت إجمالها من المنزرع 254 ألف فدان من القمح.