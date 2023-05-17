رفع الاستعدادات لانطلاق امتحانات الإعدادية في المنوفية إلى الدرجة القصوى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية دور أول مايو للعام الدراسي الحالي، والتي ستنطلق غدا الخميس 18 مايو، مشددا على المتابعة الدورية للجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

التنسيق بين المدن ومديريات التعليم

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلا عن تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس، تيسيرا على أبنائنا الطلاب وتحقيقا للصالح العام.

399 لجنة تستقبل طلاب الإعدادية في المنوفية

من جانبه، أوضح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه جرى الانتهاء من تجهيز 399 لجنة لاستقبال 82 ألف و557 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، مشيرا إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية لتلقي كل الإخطارات المتعلقة بأعمال الامتحانات فور حدوثها واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية وفقا للضوابط.

كما جرى التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الامتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة، والتأكد من توافر كل التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس.

وأكد أنه جرى التنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان، وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.

هذا، وأكد محافظ المنوفية أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة، وتطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظا على الصالح العام.