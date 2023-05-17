مصرع شخصين وإصابة 3 في حادث تصادم على «دائري بهتيم» بشبرا الخيمة

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم بالطريق الدائري بمنطقة بهتيم، ونقل المصابين إلى المستشفى، بينما نقلت الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة، المباحث، بإجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في مسرح الحادث تمهيدا لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة وتحديد المتسبب في الحادث.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بدائرة قسم الشرطة، ووقوع وفيات ومصابين، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات إسعاف، وبالانتقال تبيّن تصادم سيارة وتوك توك، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين.

رفع حطام الحادث

ودفعت الإدارة العامة للمرور بونش، لرفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.