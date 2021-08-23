مصرع شخص وإصابة إثنين في حادثي تصادم ببني سويف

لقي شخص مصرعه، وإصيب شخصان في حادثي تصادم دراجة نارية بسيارة أعلى كوبري النيل بمدينة بني سويف، وإنقلاب دراجة نارية قرب السحارة بالطريق الزراعي، اليوم الإثنين، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، والمصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

مصرع موظف أمن بجهاز مدينة بني سويف في اصطدام دراجة نارية بسيارة أعلى كوبري النيل

في الحادث الأول تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة أعلى كوبري النيل بمدينة بني سويف، فوجه إلى سرعة توجيه سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتوجيه رجال المرور لتسيير الحركة أعلى كوبري النيل.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين وفاة «محمود جوده محمود»، 38 سنة، موظف أمن بجهاز مدينة بني سويف، ويقيم بقرية الزيتون بمركز ناصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، وتبين أن المتوفي كان في طريقه إلى عمله بجهاز مدينة بني سويف، واصطدم بسيارة أعلى الكوبري ما تسبب في وفاته.

إصابة موظف وأمين شرطة في انقلاب دراجة نارية بزراعي بني سويف

وفي الحادث الثاني أصيب شخصان في انقلاب دراجة نارية أمام السحارة بالطريق الزراعي «بني سويف - ببا»، وانتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتبين أن المصابين في الحادث هما: «صابر جابر محمد، 55 سنة، موظف، مصاب جروح وكدمات متفرقة، وسعد علي حسين، 53 سنة، أمين شرطة ومقيم باهناسيا الخضراء، ومصاب اشتباه كسر بالضلوع».