الإدارة العامة للمرور: كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

كثفت الإدارة العامة لمرور خدماتها على الطرق والمحاور الرئيسية، صباح اليوم، للقضاء على أي كثافات وتسيير الحركة أمام قائدي المركبات، تزامنًا مع توجه الموظفين الى أماكن عملهم، وظهور كثافات مرورية في شوارع القاهرة والجيزة.

مخالفات تجاوز السرعة

كما نفذت الإدارة العامة للمرور حملات لتحرير المخالفات بأنواعها ورصد مخالفات تجاوز السرعة المقررة ومخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني، وضبط قائدي المركبات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

انتشار الرادارات على الطرق

كما تستعين الإدارة العامة للمرور بالأوناش لرفع السيارات المعطلة التي تتسبب في تعطل الحركة المرورية، وتنتشر الرادارات على الطرق لضبط مخالفات تجاوز السرعة.

كثافات مرورية

وظهرت كثافات مرورية على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس، مرورًا بمنطقة المرج حتى نزلة قليوب وكذلك المتجه إلى منطق الوراق، وفي ميدان مصطفى محمود في الاتجاه القادم من شارع جامعة الدول، وحتى مطلع كوبري 15 مايو، ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير وميدان روكسي، وكوبري أكتوبر ورمسيس.

كما ظهرت كثافات مرورية، أعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول، ومناطق وسط البلد، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن للقادم من الدائري، وصولًا إلى شارع السودان، وكذلك الأمر أعلى كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، ونزلة ميدان المؤسسة وقليوب، مقابل سيولة مرورية في منطقة الزمالك.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالسائقين، توخي الحذر أثناء قيادة السيارات وقدمت العديد من النصائح للوصول إلى مقصدهم آمنين، وجاءت كالتالي:

- القيادة بسرعات محدودة من 40 إلى 50 مترا بسرعة 100 كيلو.

- ترك مسافة آمنة بين السيارة والأخرى لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلومتر.

- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، والالتزام بالجانب الأيمن من الطريق.

- عدم الانشغال بغير الطريق لعدن فقدان التركيز.

- تفادي الاستخدام المفاجئ أو الضغط الشديد على الفرامل حتى لا يؤدي ذلك إلى انزلاق السيارة في أي اتجاه.

- التأكد من حالة السيارة قبل السير بها، وتجنب القيادة في الأماكن المنخفضة.