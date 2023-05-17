«الأعلى للثقافة»: 100مليون شجرة واحدة من المبادرات الرئاسية الرائدة

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، ورئيس لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، إنّ مبادرة 100 مليون شجرة واحدة من المبادرات الكبيرة والرائدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الأخيرة، حيث تستهدف زراعة 100 مليون شجرة على مدار 7 سنوات.

المرحلة الأولى شهدت زراعة 1.3 مليون شجرة

وأضاف أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس ورئيس لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أنّ المرحلة الأولى شهدت زراعة 1.3 مليون شجرة في بعض المحافظات مثل الفيوم والغربية والقليوبية ومناطق في الصعيد مثل اسيوط والمنيا.

المبادرة تستهدف 9900 موقع على مستوى الجمهورية بإجمالي مساحة قدرها 6600 فدان

وتابع أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، أنّ المبادرة تستهدف 9900 موقع على مستوى الجمهورية بإجمالي مساحة قدرها 6600 فدان، موضحًا أن نصيب الفرد حاليا من المساحة الخضراء يقدر بـ1.2 متر، والمبادرة ستضاعف هذه المساحة لتكون 2.5 متر للفرد.

هذه المبادرة ستسحن حياة المصريين بشكل كبير جدا

وشدد أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس ورئيس لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة على أن هذه المبادرة ستسحن حياة المصريين بشكل كبير جدا وستحسن الصحة وستحافظ على التنوع البيولوجي في مصر، لأن الأشجار مكان للتنوع البيولوجي: «إذا أردت أن تسمع صوت العصافير لا تحضر أقفاصا ولكن ازرع أشجارا».