«الأعلى للثقافة»: الشجرة الواحدة تقي المجتمع من طن ثاني أكسيد الكربون

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس ورئيس لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، إنّ الأشجار المثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة سيتم زراعتها في المناطق المعروفة مثل المدارس والجامعات والأماكن والأندية التي يرتادها المواطن والمنشآت التي يترأسها مسؤولون يمكن التواصل معهم والحفاظ على هذه الأشجار.

الأشجار المثمرة لها بعد غذائي مثل زيت الزيتون

وأضاف أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس ورئيس لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أنّ الأشجار المثمرة لها بعد غذائي مثل زيت الزيتون والموالح والرمان والجوافة، وأتصور أن حل هذه المشكلة والحفاظ عليها سيأتي من تسليم هذه الأشجار او هذه المناطق المعروفة، وبالتالي يمكن الحفاظ عليها من قبل مجموعة من الطلاب على سبيل المثال.

الأمر في حاجة إلى وعي مجتمعي حتى يساهم الجميع في هذه المبادرة

وتابع أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، أنّ الأشجار الموجودة في الشوارع تقع ضمن مسؤولية المحليات على مدار السنة، وهذا الأمر في حاجة إلى وعي مجتمعي حتى يساهم الجميع في هذه المبادرة وفي إنجاحها حتى تستمر ولا تنقطع الأشجار ويتم الحفاظ عليها.

الشجرة الواحدة تقي المجتمع من طن ثاني أكسيد الكربون

وأكد أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس ورئيس لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة على أن الشجرة الواحدة تقي المجتمع من طن ثاني أكسيد الكربون المسبب الرئيسي لظاهرة تغير المناخ والاحتباس الحراري، والشجر الذي سيتم زراعته في هذه المبادرة يمكنه امتصاص 170 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بما يمثل انبعاثات مصر من ثاني أكسيد الكربون.