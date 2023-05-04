وزيرة البيئة: حريصون على تحقيق «إنجاز» في منظومة النظافة الجديدة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنّ الجهات العاملة على منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة تعمل كـ«نسيج واحد»، وسط الحرص على تحقيق إنجاز كبير في ملف المخلفات الصلبة البلدية.

يأتي ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة البيئة، واللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بمقر رئاسة العربية للتصنيع.

منظومة المخلفات الصلبة البلدية

وأشارت وزيرة البيئة، في بيان صادر عن الوزارة قبل قليل، إلى التنسيق المستمر والتعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية في الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة البلدية، وتذليل جميع المعوقات، والعمل على تقييم المنظومة من حيث التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع لتحقيق نتائج ملموسة ودراسة التكاليف الخاصة بالمنظومة وتقييمها بشكل مستمر.

وأشادت وزيرة البيئة بالتعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التنمية المحلية، والعمل كنسيج واحد، والحرص على تحقيق إنجاز كبير في ملف المخلفات الصلبة البلدية، وكذلك بالدور الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى المحافظات.

وأكدت فؤاد، ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد في تنفيذ المنظومة، مضيفة أنّه كلما تم التحكم والاستفادة القصوى من الموارد التمويلية المتاحة لتشغيل مصانع التدوير والمدافن والمحطات الوسيطة على مستوى البنية التحتية داخل المحافظات والانتهاء من المشروعات القائمة بالفعل، كلما تمكنا من تحقيق الجدول الزمني المحدد.

مصانع التدوير والمدافن والمحطات الوسيطة

ولفتت وزيرة البيئة، إلى تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ لتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية، والتي ستقوم على استكمال البنية التحتية بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل خلال الفترة المقبلة، لاستكمال تشغيل البنية التحتية.

وأكدت ضرورة الاستفادة القصوى من الموارد التمويلية المتاحة لتشغيل مصانع التدوير والمدافن والمحطات الوسيطة داخل المحافظات للمشروعات القائمة، والتي جرى تخصيص أراضي لها بالفعل والعمل على الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، وإعادة توجيه الموارد التمويلية المخصصة لتشغيل المدافن والمصانع المتبقية للعام القادم، لتنفيذ ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات.