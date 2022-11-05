مؤتمر المناخ 2022 ينهي استعداداته للانطلاق 

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق قمة المناخ 2022، حيث تنطلق، غداً الأحد، أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ COP27 بشرم الشيخ، حيث تتولى فيه اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم تنظيم فعاليات قمة المناخ 2022.

ثلاث فعاليات رئيسية

وأعلنت اللجنة الإعلامية للمؤتمر، إن مؤتمر المناخ 2022، يتضمن ثلاث فعاليات رئيسية تتمثل الأولى في افتتاح المؤتمر، غدا الأحد، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، والثانية تتمثل في افتتاح قمة الزعماء، بعد غد الاثنين، في تمام الساعة 12 ظهرًا، والثالثة تتمثل في افتتاح الملتقى رفيع المستوى من المؤتمر في الخامس عشر من نوفمبر الجاري.

وأكدت اللجنة المنظمة أن هناك عمليات تنظيمية ولوجيستية للمؤتمر ودورها متنوع ما بين مهام خاصة بعمليات التنظيم والتسجيل، وغرف العمليات وإدارة الأزمات، والمسؤولين عن المحتوى، والإنتاج الفني والإعلام والعلاقات العامة واللوجيستيات والفعاليات، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المشاركين ومساعدتهم منذ لحظة وصولهم إلى مطار شرم الشيخ وإتمام عمليات استضافتهم في الفنادق.

اللجنة المنظمة للمؤتمر تتضمَّن قرابة الـ 2000 شاب

وتضمَّنت اللجنة المنظمة للمؤتمر، قرابة الـ 2000 شاب، من بينهم شباب مصري من البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات وشباب من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الشباب المُشاركين من مختلف الجنسيات في تنظيم المؤتمر، وبتعاون عدد من منظمي المؤتمر مع منظمة الأمم المتحدة في تنظيم الفعاليات في المنطقة الزرقاء بقمة المناخ، حيث كثفت اللجنة من خبراتها المتراكمة والتي اكتسبها أعضاؤها الذين شاركوا في إدارة وتنظيم النسخ الأربع السابقة من منتدى شباب العالم، والذين شاركوا في تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية الكبرى التي استضافتها مصر.