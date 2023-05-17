«أزهرية كفر الشيخ» توجه بتذليل العقبات في لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

عقدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اجتماعا موسعا، اليوم الأربعاء، ترأسه الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ برؤساء لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى معاهد كفر الشيخ الأزهرية، وذلك بمدرج ديوان المنطقة، بحضور حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور ياسر العشماوي، مدير التعليم الابتدائي بالمنطقة، وعلي المغازي، مدير إدارة الامتحانات.

ضرورة تهيئة المُناخ المناسب للطلاب وضبط النفس

وشدّد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، خلال الاجتماع، على ضرورة تهيئة المُناخ المناسب للطلاب، وضبط النفس، والتأكد من استكمال القوة اللازمة للجان وفق اللوائح المُتبعة لذلك، والتصدي لأي أسلوب من أساليب الغش وعدم السماح به، مشيرا إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون بين الجميع حتى تخرج الامتحانات على الوجه الأكمل.

ونوه رئيس المنطقة إلى عقد اجتماع غدا الخميس، بمقر مكتبه بمديري الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة، للوقوف على آخر التجهيزات والاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

توزيع بطاقات تعارف الطلاب وقرارات الندب الداخلي والخارجي على الحضور

ووجّه رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، قيادات المنطقة، بتوفير الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لأعمال الامتحانات باللجان، وتذليل العقبات التي قد تواجه سير اللجان بالمعاهد، كما جرى التوزيع علي الحضور بطاقات تعارف الطلاب، وقرارات الندب الداخلي والخارجي، وكراسة تعليمات الامتحانات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وناقش الدكتور ياسر العشماوي، مدير التعليم الابتدائي بالمنطقة، وعلي المغازي، مدير إدارة الامتحانات، خلال الاجتماع مع الحضور؛ أهم الضوابط المُنظمة لأعمال الامتحانات، والتنبيه على أهمية التواصل المستمر مع غرفة عمليات الامتحانات، والتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية، والحرص على التزام الطلاب والمشاركين بأعمال الامتحانات.