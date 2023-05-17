عضو «النواب»: قرارات «الأعلى للاستثمار» تسهم في القضاء على العقبات

أكد الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة، رسالة واضحة وقوية تؤكد أهمية الفرص الاستثمارية المصرية كمناخ وبيئة أمنة للاستثمار بمختلف القطاعات، فضلا عن أنها انتعاشة قوية تعيد الروح للقطاع من جديد، وتسهم في القضاء على العقبات.

قرارات «الأعلى للاستثمار» تذلل العقبات أمام المستثمرين

وأضاف «بدوي» في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن تلك القرارات تسهم في القضاء على العقبات والبيروقراطية التي تواجه المستثمرين وتتسبب في هروبهم للخارج: «تذليل تلك التحديات يساعد على زيادة الاستثمارات بمعدلات كبيرة خاصة بعد ما تشهده المنطقة من صراعات».

وشدد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على سرعة تنفيذ تلك القرارات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في قطاع الاستثمارات بمختلف أشكالها، خاصة بعد ما عانى المستثمرون من البيروقراطية والتعجيز لعقود تسببت في هروبهم للخارج.

وأشار عضو مجلس النواب إلى قرار تحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات وهو 10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، سيضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، كما أن إنشاء «منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات» يخفض الوقت والجهد ويقصي على البيروقراطية ويبسط الإجراءات. ‏