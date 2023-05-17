عضو بـ«النواب» عن العلاج على نفقة الدولة: الرعاية الصحية حق دستوري للجميع

قال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، إنه من المستحيل يحدث تحمل المواطن العلاج على نفقة الدولة، فهذا ليس قانونيا ولا دستوريا ولا رسوم على المواطن أو تحمل إلا من خلال قانون، وإذا كان هذا مقترحا فهو مقترح مرفوض وخرج عن سياقه.

حق الرعاية الصحية دستوري

وأضاف «أبو العلا»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن حق الرعاية الصحية دستوري حق مكفول لكل مواطن مجانا، ومن المستحيل أن يقبل أحد أن يتحمل المريض بأي صورة من الصور.

ولفت إلى أن العلاج على نفقة الدولة يعني ذلك بأن المريض غير مغطى بتأمين صحي وتتحمل الدولة علاجه مجاني، وبالتالي من الصعب شخص يدخل لإجراء عملية قلب مفتوح تكلفتها 120 ألف جنيه فيتم علاج الشخص بـ10 آلاف جنيه وإلا سيموت وهذا مستحيل.

وأكد أن اقتراح تحمل المريض جزءا من العلاج على نفقة الدولة مرفوض شكلا وموضوعا.

نقص المستلزمات ليست مشكلة الأطقم الطبية

كما وجَّه «أبوالعلا»، الشكر لوزير الصحة والسكان على جولته في عدد من المستشفيات بالأمس، قائلا إنه عندما يتفقد بنفسه المستشفيات لمعرفة أحوالها، سواء المستشفيات التعليمية أو العلاجية أو ما تقدم الخدمة الطبية للمواطن شيئا طيبا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن وجود نقص المستلزمات في المستشفيات يستدعي التحقيق للتعليق عليه، ومن الواضح أن نقص المستلزمات ليست مشكلة الطاقم والفريق الطبي، ولكن مشكلة إدارة المستشفى والمديرية لطلب اللازم إلا إذا كان مدير المستشفى يعلم أنه بالمخازن مستلزمات ولم يتحها للمواطن وهذه مشكلة جهات التحقيق ستتحقق منها.