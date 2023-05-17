ضبط 4 مصانع عشوائية لتدوير المخلفات البلاستيكية في الشرقية
كتب:
محمد بركات
01:32 م | الأربعاء 17 مايو 2023
سيارة شرطة
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة استهدفت كل المخالفات والقضايا بنطاق محافظة الشرقية.
وأسفرت جهودها في مجال حماية البيئة «الصحة العامة» عن ضبط 5 قضايا عبارة عن (4 مصانع عشوائية لتدوير المخلفات البلاستيكية، تداول منظفات ومطهرات – مخزن تداول خامات مستحضرات التجميل والمنظفات جميعها دون ترخيص) بمضبوطات بلغت (67.9 طن مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائي لمطهرات ومنظفات ومستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة– 3 طن مواد خام ومخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر – 3800 قطعة لمنتجات بلاستيكية – 50 لفة منتج نهائي خراطيم كهرباء بلاستيكية مصنعة من مواد مجهولة المصدر).