محافظ المنوفية يوجه بتكثيف الجهود لتسريع معدلات أعمال الرصف والتطوير

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بعدد من الطرق والمحاور المرورية المهمة بنطاق حي شرق وغرب شبين الكوم، للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز كونها شرايين جديدة للعاصمة، تسهم فى إحداث سيولة مرورية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة خطة رصف الطرق الداخلية.

جولة محافظ المنوفية في مدينة شبين الكوم

بدأت الجولة بتفقد أعمال قطع الفرمة بعدة شوارع متفرعة من طلعت حرب، وهي: «شارع لبيب الزناتي – الحرمين – النصر»، وجرى تركيب البلدورات وفرد طبقة السن، تمهيدا لأعمال الرصف، كما تفقد المحافظ أعمال قطع الفرمة بعدد من الشوارع متفرعات طريق مدخل ميت خاقان بحي شرق شبين الكوم، تمهيدا لأعمال الرصف.

رصف الشوارع في ميت خاقان

وتابع محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بميدان عايدة «مدخل ميت خاقان»، وجرى رفع مطابق الصرف الصحي وتركيب بلاعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى مد خطوط مياه الشرب، وجار فرد طبقة السن، تمهيدا للرصف لإضفاء مظهر حضاري.

وتضمنت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية لكوبري المشاة بشارع مصطفي كامل بنطاق حي غرب شبين الكوم، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 ملايين جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة لخلق محاور مرورية جديدة تسهم في تخفيف الاختناقات المرورية عن العاصمة فضلاً عن الربط بين حى غرب وشرق شبين الكوم.

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود لتسريع معدلات الأداء مع الالتزام بكل المواصفات الفنية المقررة، كما تفقد المحافظ ممشي شبين الكوم الجديد والجاري تنفيذه في المنطقة من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد، وجار أعمال صب الجسات وقد وجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل به كونه متنفس حضاري جديد لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة.

رفع كفاءة المجمع السكني في شبين الكوم

وتابع المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة المربع السكني أمام المستشفى التعليمي بنطاق حي غرب بشبين الكوم بإجمالي 10 شوارع وبمجموع أطوال 6 آلاف متر، تمهيدا لتنفيذ أعمال الرصف.

وخلال جولته استمع محافظ المنوفية إلى مطلب مواطنة تلتمس إنشاء استراحات للمواطنين بشوارع باريس وجمال عبدالناصر أمام مديرية الري، وعلى الفور وجه المحافظ مدير الأبنية التعليمية بإقامة عدد 8 استراحات فى المناطق المذكورة تلبية لمطالب المواطنين.

ووجه محافظ المنوفية بالتواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول، موضحاً بأن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية، والتي تسهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية وتنشيط حركة التجارة داخل المحافظة.