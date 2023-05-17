تطبيق «مهاراتي» للبحث عن فرص عمل من وزارة الشباب.. اعرف طريقة تحميله

دعت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الشباب والخريجين الباحثين عن وظيفة إلى تحميل تطبيق مهاراتي للحصول على فرص عمل مناسبة لهم.

ودعت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بالتعاون مع منظمة العمل الدولية الشباب الباحث عن عمل لاستخدام تطبيق مهاراتي.

تطبيق مهاراتي والبحث عن عمل

وإذا كنت من الباحثين عن عمل فأول خطوة في رحلة البحث والتقديم علي وظيفة هي بناء السيرة الذاتية، والتي يجد الكثير من الأشخاص صعوبة عند كتابتها وماذا يجب أن يضع بها وفي المعلومات الي لازم تتوافر فيها.

وأضافت وزارة الشباب، أن تطبيق مهاراتي، يساعد الأشخاص في البحث عن عمل وكتابة سيرته الذاتية بشكل احترافي متابعة (عشان تبدأ اول رحلة البحث عن وظيفة وانت واثق من إمكانيتك قدراتك.

كيفية تحميل تطبيق مهاراتي

ويمكن تحميل وتنزيل تطبيق مهاراتي على هاتفك من خلال الضغط على هذا الرابط.