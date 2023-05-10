وزارة الشباب تعلن تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح.. اعرف فرص العمل المطلوبة

أعلنت الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة دومتي.

وفي السطور التالية نعرض تفاصيل الوظائف والشروط والتخصصات المطلوبة في اليوم التوظيفي المفتوح، وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تفاصيل يوم توظيفي مفتوح

العنوان: بني عامر - شارع مراد - شركة دومتى الدور الثانى - أول الشارع عمر افندي - الجيزة يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023 من الساعة 9 صباحا وحتى 4 مساء للوظائف الأتية:

1. أخصائي مبيعات

2. سائقين مبيعات - رخصة سارية (أولى/ ثانية / ثالثة)

مكان العمل: القاهرة / الجيزة / إقليم الدلتا

شروط التقديم على فرص العمل

ويمكن التقديم على الوظائف المتاحة في اليوم التوظيفي المفتوح بشرط توافر الشروط التالية:

مؤهل عال (أخصائي مبيعات)

السائقون بشرط أن يجيدون القراءة والكتابة

السن لأخصائي المبيعات حتى 30 سنة

السن لسائقين المبيعات حتى 40 سنة

الحقوق والمميزات

رواتب مجزية

زيادات وأرباح سنوية

تأمين طبي واجتماعي

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد للتقديم في: بني عامر - شارع مراد - شركة دومتى الدور الثانى - أول الشارع عمر افندي – يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023 من الساعة 9 صباحا وحتى 4 مساء

أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر .