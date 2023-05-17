بدء فعاليات الاجتماع الوزاري للقمة العربية في جدة (بث مباشر) كتب: يارا أشرف 02:33 م | الأربعاء 17 مايو 2023 فعاليات الاجتماع الوزاري للقمة العربية في جدة انطلقت الآن فعاليات الاجتماع الوزاري للقمة العربية في جدة، نقلته قناة «إكسترا نيوز». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مندوب فلسطين: القمة العربية ستعتمد قرارا بتعريف «النكبة» قانونا للمرة الأولى العاهل الأردني: القمة العربية بجدة انطلاقة لمرحلة جديدة من العمل العربي الرئيس الموريتاني يتسلم دعوة لحضور القمة العربية في جدة الرئيس الجزائري يتسلم دعوة خادم الحرمين للمشاركة في القمة العربية بجدة القمة العربية جدة الاجتماع الوزاري للقمة العربية بقلم يارا أشرف