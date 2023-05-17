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بدء فعاليات الاجتماع الوزاري للقمة العربية في جدة (بث مباشر)

كتب:

يارا أشرف
02:33 م | الأربعاء 17 مايو 2023
فعاليات الاجتماع الوزاري للقمة العربية في جدة

فعاليات الاجتماع الوزاري للقمة العربية في جدة

انطلقت الآن فعاليات الاجتماع الوزاري للقمة العربية في جدة، نقلته قناة «إكسترا نيوز».

 

 

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