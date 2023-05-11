الرئيس الجزائري يتسلم دعوة خادم الحرمين للمشاركة في القمة العربية بجدة

تلقى الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، دعوة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المقرر عقدها في جدة بالمملكة العربية السعودية، بتاريخ 19 مايو الجاري.

القمة العربية بجدة

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، فقد تسلم وزيرالشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، رسالة الدعوة خلال استقباله، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، عبدالله بن ناصر البصيري.