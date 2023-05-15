الرئيس الموريتاني يتسلم دعوة لحضور القمة العربية في جدة

تسلم الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، دعوة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحضور القمة العربية المقرر عقدها في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، وفق ما أعلنت رئاسة الجمهورية في نواكشوط مساء اليوم الاثنين.

رسالة خطية لرئيس موريتانيا

وذكرت الرئاسة الموريتانية أن رئيس الجمهورية تسلم رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس «الغزواني»، اليوم الاثنين، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى موريتانيا، محمد بن عايد البلوي.

مصلحة الشعوب العربية

وقال السفير السعودي إنه تم تسليم الرئيس الموريتاني رسالة تتضمن دعوته لحضور القمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين، مشيرا إلى أنه أكد للرئيس حرص القيادة على حضوره، لما يشكل ذلك من إضافة وقيمة ستسهم في نجاح القمة وتحقيق أهدافها، لما فيه مصلحة الأمة والشعوب العربية.

وأوضح السفير السعودي أنه نقل تطلعات القيادة في المملكة إلى تطوير العلاقات السعودية الموريتانية في مختلف مجالاتها، لتحقيق المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين.