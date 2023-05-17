حياة كريمة تعلن بدء تنفيذ مبادرة «600 ألف باب رزق» بالتعاون مع الأورمان

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، وجمعية الأورمان بدء الخطوات التنفيذية في مبادرة «600 ألف باب رزق»، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، وفي تعاون يعد الأكبر من نوعه.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ويأتي التعاون للبدء في تنفيذ أول 2000 مشروع للتمكين الاقتصادي بالتركيز على الحالات المستحقة للدعم في كافة محافظات الجمهورية، بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه على أن تنطلق المرحلة الأولى بمحافظتي الفيوم وبني سويف.

وتعد هذه الخطوة الأولى في خطة مؤسسات وأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتمكين الاقتصادي للحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم، لتوفير مشروعات إنتاجية في جميع المحافظات.‎

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن عملية اختيار المستفيدين المحافظتين، تمت بالتعاون بين حياة كريمة وجمعية الأورمان من خلال التركيز على الفئات المستحقة للدعم والتي تضم «المرأة المعيلة وذوي الهمم».

وتستهدف المرحلة الأولى تمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتهم في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لأسرهم وتوفير فرص عمل لهم للخروج من دائرة الاحتياج إلى الاكتفاء والإنتاج.‎

مؤسسات المجتمع المدني

وتستهدف مبادرة 600 ألف باب رزق توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين في كافة محافظات الجمهورية، سعيًا لتحقيق التنمية المجتمعية وإعانة الأسر لتلبية احتياجاتهم المعيشية في ظل تبعات الأزمة العالمية الحالية.