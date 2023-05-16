أمين سر التحالف الوطني: دعم المزارعين مهم ونحن بصدد إعداد قاعدة بيانات لهم

قالت نهي طلعت عبدالقوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ هناك فرقًا بين العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، مضيفة أنّ المجتمع المدني أدى دورًا كبيرًا، خلال القترة الماضية، بشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص بشأن الحماية الاجتماعية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأكدت «عبدالقوي»، خلال كلمتها بالجلسة الثانية للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أنّ التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية دون تحقيق تنمية مستدامة لن يعود بفائدة علينا، مشيرة إلى أنّ التحالف الوطني شارك بدور كبير وخاصة مع بعض أسر برنامج تكافل وكرامة وخاصة الأسر غير القادرة على العمل وتم دعمهم ماديا.

وأوضحت أنّ أكثر المبادرات التي تدخل في صميم العدالة هي مبادرة دعم صغار المزارعين واستهدفنا 100 ألف مزارع، وبصدد عمل قاعدة بيانات لصغار المزراعين، مشيرة إلى أنّهن لم يحصلوا على أي حقوق خلال الفترة السابقة، وبالشراكة مع الحكومة سيتم دعمهم نظرًا لأن هذا يعد أمن غذائي قومي وضرورة ترتيب الأولويات.

المشروعات الصناعية الصغيرة

وذكرت عبدالقوي، أنّ دعم المزارعين مهم وأيضا المشروعات الصناعية الصغيرة، بجانب إتاحة فرص التعليم ودعم العلاج والخدمات الصحية، لافتة إلى أن الشعب المصري 60% منهم شباب ولا بد من إنتاج أكبر في قطاعي الزراعة والصناعة، وضرورة الخروج من مصطلح الحماية الاجتماعية إلى العدالة الاجتماعية ونحن مع التنمية المستدامة وليس الاكتفاء بالمبادرات الخاصة بالكراتين والبطاطين فقط.