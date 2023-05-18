آيات من القرآن يفضل قراءتها في الثلث الأخير من الليل.. تعرف عليها

صلاة قيام الليل من أحب الأعمال إلى الله عزوجل ويشعر من خلالها المسلم بالراحة النفسية والطمأنينة، بالإضافة إلى أن النبي الكريم أخبرنا في العديد من أحاديثه النبوة الشريفة بأن الله عزوجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ليغفر للمسلمين ذنوبهم ويقبل توبتهم ويعفو عن خطاياهم.

موعد صلاة قيام الليل؟

وبخصوص صلاة قيام الليل فقد أكدت دار الإفتاء المصرية أن أفضل وقت لأدائها هو الثّلث الأخير من اللّيل ولكن لا يشترط وقتا معينا لأداء صلاة قيام الليل لأنه يجوز للمسلم أن يصليها من بعد انتهاء صلاةِ العشاء إلى طلوع الفجر الثّاني، واستشهدت دار الإفتاء عبر أحد مشايخها على موقع «يوتيوب» بحديث النبي الكريم عن فضل قيام الليل وهو ما جاء في الحديث الصّحيح عن النّبي- صلى الله عليه وسلم- قوله: «أحَبُّ الصّلاة إلى الله صلاة داود عليه السّلام، وأحَبُّ الصّيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف اللّيل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يومًا ويُفطر يومًا».

كما أوضحت الإفتاء أن الله عزوجل ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة ليغفر لعباده المسلمين ويمحو عن خطاياهم لحديث النبي الكريم: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر».

يجوز للمسلم قراءة سورة يس وآية الكرسي في قيام الليل

وفي هذا السياق، قال الشيخ محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء، إن صلاة قيام الليل لها فضل كبير جدا وتحق الكثير من المعاني التي يرغب بها العبد، وذلك لأن الله عزوجل ينزل إلى السماء الدنيا لسمع مطالب عباده المؤمنين، موضحا أن صلاة قيام الليل لا يستجيب لها الكثيرين ولا يحرصون على أدائها رغم أن النبي الكريم حثنا على الاهتمام بهذه الصلاة.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء في تصريحات لـ«الوطن»، أن الله عز وجل ذكر العديد من الآيات في كتابه الكريم عن فضل قيام الليل ومنها:«أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ».

وأوضح مهنا بأن يجوز للمسلم قراءة سورة يس وآية الكرسي وسورة الملك في قيام الليل، وأن يُكثر من ذكر الله عزوجل ويحرص على التسابيح مثل ترديد:«سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون».