تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

لقاء مهم ينتظره عشاق الساحرة المستديرة ومحبو كرة القدم العالمية، بين فريق ريال مدريد ومانشستر سيتي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الليلة الأربعاء.

وتعرض السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

يحل نادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلا على نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، في إياب دور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا، ولا بديل له عن تحقيق الفوز للصعود إلى نهائي البطولة.

وتنطلق مباراة ريال مدريد ومانشيستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

وتذاع مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي عبر قناة بي إن سبورتس 1، الناقل الحصري لمباريات البطولة.

تردد قناة بي إن سبورتس 1على النايل سات

التردد (12604)

الاستقطاب: H أفقي

معدل الترميز (27500)

معامل تصحيح الخطأ (2/3).

القمر الصناعي عرب سات

التردد (11566)

الاستقطاب: H أفقي

معدل الترميز (27500)

معامل تصحيح الخطأ: ( 3/4)

تردد بي إن سبورتس 4 على سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

الاتجاه: 2/3

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: HD

وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب سنتياجو برنابيو، في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة.