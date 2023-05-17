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البابا تواضروس لوفد قنصلية مصر بميلانو: الدولة عالجت مشكلة الهجرة العشوائية

كتب:

منى سعيد
04:37 م | الأربعاء 17 مايو 2023
البابا تواضروس يستقبل وفد القنصلية المصرية في ميلانو

البابا تواضروس يستقبل وفد القنصلية المصرية في ميلانو

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأربعاء، في دير القديس الأنبا شنودة، رئيس المتوحدين بميلانو السفيرة منال عبد الدايم القنصل العام المصري في ميلانو، وبرفقتها القنصل محمود الطوخي والقنصل أحمد أنور.

وأشار البابا تواضروس خلال  اللقاء، إلى دير القديس الأنبا شنودة بميلانو، باعتباره أول دير تؤسسه الكنيسة القبطية في أوروبا.

وأشاد قداسته بمعالجة الدولة المصرية لمشكلة الهجرة العشوائية إلى إيطاليا، ونجاحها في القضاء على هذه الظاهرة، وعلى صعيد الأسر المصرية في بلاد المهجر.

أكد أهمية محافظة الأسرة على إجادة أبنائهم للغة العربية، وغرس وتنمية القيم والتقاليد التي تربينا عليها لحماية أبنائنا من التقاليد الغريبة، مشيرًا إلى أهمية التعليم لأنه مفتاح للمستقبل.

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