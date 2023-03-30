كيف يعزز مسلسل رسالة الإمام الشافعي اللغة العربية الفصحى في الأجيال؟

لغة عربية فصحى رصينة، ظهر بها عمل درامي مهم وهو مسلسل رسالة الإمام الشافعي بطولة الفنان خالد النبوي، لينتمي إلى قائمة الأعمال الدرامية التاريخية التي غابت منذ زمن طويل وفق رأي المثقفين، ليعزز قيمة اللغة في جيل باتت التكنولوجيا تحيطه من جميع النواحي.

مسلسل رسالة الإمام عالج قضية مهمة

الدكتور جودة مبروك، أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة بني سويف، أكد أن مسلسل رسالة الإمام الشافعي من المسلسلات التي تعالج قضية مهمة في المجتمع وهي عدم الاهتمام باللغة العربية الفصحى، موضحاً أن الساحة المصرية قد فرغت لزمن طويل من النصوص التاريخية بالعربية الفصحى، أو ما بها من لهجات اللغة الثالثة أي لغة المثقفين.

وأضاف الدكتور جودة مبروك لـ«الوطن»، أن مسلسل رسالة الإمام يقدم تجربة جديدة في وقتها الراهن بما امتلكه من أحداث وحوار وإخراج وديكور، مبرراً إدخال بعض المفردات العامية في المسلسل مثل جملة «نورت مصر» والتي رأي بعض المتخصصين أنها لغة كانت بعيدة عن القرن الثاني أو الثالث الهجري حيث تاريخ أحداث المسلسل، إلا أنها جاءت للتقريب بين المشاهد والعمل الدرامي.

خالد النبوي فنان عبقري مبدع

وأكد أستاذ اللغة العربية، أن المجتمع المصري بحاجة لمثل هذه النوعية من المسلسلات التاريخية المليئة باللغة العربية الفصحى، مؤكداً أنها تمكن الشاب من الاستماع الجيد للغة والاستماع هو أولى مراحل التعلم الأساسية.

ووصف الدكتور جودة مبروك الفنان خالد النبوي بالعبقري، موضحاً أنه فنان مبدع لديه القدرة على تجسيد أنماط مختلفة من الشخصيات، لافتاً إلى أن مسلسل رسالة الإمام الشافعي لقي إشادة واسعة من الأكاديميين المتخصصين لأنه ظهر بعد انقطاع دراما تاريخية لفترة طويلة.