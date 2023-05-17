«مدبولي»: السماح بتملك الأجانب للعقارات بدون حد أقصى مع دفع القيمة بالعملة الحرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه جرى التأكيد على أن العقود التي أقرتها الدولة من قبل يجري الالتزام بها من جانب الدولة طالما لم يخالف المستثمر الشروط المذكورة في العقود، مع سرعة تسجيل الأراضي للشركات، خاصة أن هناك شركات تعمل منذ 20 عاما، فصدرت القرارات بإلزام الشهر العقاري بتسجيل الأراضي للمشروعات التي لا يوجد بها مخالفات.

وأوضح «مدبولي» في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن الدولة فتحت أمام الأجانب حق تملك العقارات داخل مصر، واليوم لا يوجد حد أعلى أمام تملك الأجانب للعقارات في مصر طالما كان هناك التزام بسداد القيمة بالعملة الحرة، ومن حق الأجانب تملك أي عدد من العقارات، مضيفا أن الرخصة الذهبية غير مقتصرة على المشروعات القومية أو الاستراتيجية، ويجري التوسع في إصدار الرخصة أمام كل المستثمرين في المشروعات المهمة.

وأشار إلى أن القانون ينص على أن من يحق له التمتع بالرخصة الذهبية هي الشركات التي تنشأ بعد قانون الاستثمار، وجرت الموافقة على كل شركة منشأة قبل القانون يحق لها التقدم والحصول عليها طالما متمعتعة بالمعايير.