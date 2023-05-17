مصطفى قمر يهنئ ابنه «تيام» بفيلم «الصف الأخير»: أداء راق وكاريزما

هنأ الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، نجله تيام قمر، بفيلم «الصف الأخير»، والذي انطلق عرضه.

ونشر مصطفي قمر فيديو من العرض الخاص للفيلم، وعلق عليه قائلا: «مبروك يا تيمو فيلم الصف الأخير، أداء راق وكاريزما مش طبيعية، ومبروووك لأخويا العبقري بيومي فؤاد، وإضافة كبيرة إنك تبدأ يا تيمو جنب بيومي فؤاد، والإخراج رائع لشريف محسن صاحب وجهة نظر متميزة وراقية، ومبسوط كمان إن إياد أخوك عجبه الفيلم، لأنه ناقد مش سهل، ربنا ينجحك دايما ياحبيبي».

فيلم الصف الاخير

يُذكر أن فيلم «الصف الأخير» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم بيومي فؤاد وتيام مصطفى قمر وياسر الطوبجي وأمجد عابد ومحمد عبدالعظيم ومريم سعيد صالح، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج شريف محسن.