حالة البحرين المتوسط والأحمر اليوم السبت.. معتدلة إلى مضطربة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اضطراب حركة الملاحة بشكل نسبي، اليوم السبت، حيث يشهد البحر المتوسط حركة موج معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2.5 متر، أما البحر الأحمر فحالته خفيفة لمعتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5متر.

وحذرت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها، من سقوط أمطار خفيفة، وقد تكون متوسطة أحياناً، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة اليوم.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

كما تشهد البلاد اليوم نشاطا لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة من اليوم السبت.

ويسود، اليوم السبت، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

وذكرت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس مائلة للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك بالتزامن مع موجة الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد، تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم السبت 6 مايو في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 28 - 16.

- العاصمة الإدارية 28 - 17.

- أكتوبر 29 - 16.

- بنها 28 - 17.

- دمنهور 26 - 16.

- وادي النطرون 27 - 15.

- كفر الشيخ 27 - 17.

- المنصورة 27 - 16.

- الزقازيق 28 - 17.

- شبين الكوم 29 - 17.

- طنطا 27 - 17.

- دمياط 26 - 18.

- بورسعيد 24 - 17.

- الإسماعيلية 29 - 18.

- السويس 28 - 17.

- العريش 24 - 16.

- رفح 23 - 16.

- رأس سدر 31 - 18.

- نخل 31 - 13.

- كاترين 32 - 18.

- الطور 32 - 18.

- طابا 29 - 22.

- شرم الشيخ 31 - 20.

- الإسكندرية 23 - 16.

- العلمين الجديدة 23 - 15.

- مطروح 22 - 16.

- السلوم 23 - 16.

- سيوة 26 - 18.

- رأس غارب 34 - 22.

- الغردقة 30 - 20.

- سفاجا 31 - 22.

- مرسى علم 32 - 21.

- شلاتين 32 - 20.

- حلايب 30 - 20.

- أبو رماد 29 - 20.

- رأس حدربة 29 - 20.

- الفيوم 28 - 17.

- بني سويف 29 - 17.

- المنيا 29 - 18.

- أسيوط 30 - 17.

- سوهاج 32 - 18.

- قنا 33 - 19.

- الأقصر 34 - 19.

- أسوان 35 - 20.

- الوادي الجديد 35 - 21.

- أبوسمبل 35 - 21.