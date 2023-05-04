«الأرصاد» تكشف حالة البحرين المتوسط والأحمر.. وتفاصيل طقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة البحرين وحالة الطقس اليوم الخميس حيث نهاية الأسبوع، إذ تسود أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربيه وجنوب سيناء، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأوضحت الأرصاد، أنّ حالة الطقس تكشف عن استمرار الأجواء المائلة للبرودة في الصباح الباكر، لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهره الكبرى والوجه البحرى 34 درجة مئوية، السواحل الشمالية 31 درجة مئوية، جنوب سيناء 35 درجة مئوية، وشمال الصعيد 36 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 38 درجة مئوية.

فرص سقوط الأمطار

وكشف الخبراء، عن وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشماليه الغربية، فضلا عن رياح نشطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وذكرت الأرصاد أنّ اليوم يشهد أتربة عالقة على مناطق من جنوب البلاد، وتكون الظاهرة المؤثرة صباحا اليوم وعلى مدار الأيام المقبلة هي الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حاله البحرين المتوسط والأحمر

وعن حالة البحرين، فإنّ البحر المتوسط معتدل ارتفاع الموج (1.5:. 2.25 متر)، البحر الأحمر معتدل ارتفاع الموج (1.5: 2 متر).