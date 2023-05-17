حالة الطقس اليوم في المحافظات.. ظهور الشبورة على الطرق والحرارة تصل إلى 41

تشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات تأثير ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة والتي سجلت أقصى سرعة لها في القاهرة الكبرى إذ بلغت 34 كيلومترا في الساعة، مع طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا شديد الحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات تشهد القاهرة الكبرى نشاطا للرياح مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية فجر اليوم، وسجلت العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة.

حالة الطقس اليوم

وجاءت حالة الطقس في محافظات السواحل الشمالية الغربية بارد ليلاً معتدل الحرارة نهاراً غائم جزئيا مع تكون الشبورة المائية الكثيفة ونشاط للرياح التى بلغت سرعتها 30 كيلو مترا وسجلت العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة في المحافظات اليوم

وسجلت سرعة الرياح في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر 28 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة إذ يسود طقس حار نهاراً دافئ ليلاً مع تكون الشبورة.

وتنعدم ظاهرة الشبورة المائية على محافظات جنوب الصعيد إذ تشهد نشاطا للرياح وطقسا مائلا إلى الحرارة نهاراً دافئ ليلاً وسجلت العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، فيما سجلت العظمى في شمال الصعيد 36 درجة مئوية وبلغت الصغرى 20 درجة.