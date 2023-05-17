السجن 18 عاما لمتهمين زورا أوراق إفراج جمركي ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، بسجن متهمين 3 و15 سنة لقيامهما بتزويرإذن إفراج جمركي ببورسعيد.

انعقاد المحكمة

كانت محكمة جنايات بورسعيد قد انعقدت برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، وأصدرت حكمها علي متهم بالسجن 3 سنوات، والثاني بالسجن 15 عاما، عما نسب إليهما من اتهامات، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وألزمتهما المصاريف الجنائية.

أحداث الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة قسم الميناء والمتهم فيها «م.م.ا.ا» صاحب شركة عقارات، «و.ش.»، حيث اشتركا وآخر مجهول على تقليد خاتم إحدى الشركات المساهمة على غرار الصحيح، واستعملاه بان مهرا به بيان جمركي مزور، وزورا توقيع المجني عليها نرمين محمد عبد الرحمن السيد بصفتها مدير إحدى الشركات، على غرار الصحيح منه، واشتركا مع موظف حسن النية بمصلحة جمارك بورسعيد على ارتكاب تزويرا في محرر رسمي وهو إذن الإفراج الجمركي بالبيان الجمركي رقم 8659 لسنة 2019.

واستعملا المحرر المزور بأن قدماه لموظفي جمارك بورسعيد لقيد أوراق مستندات البيان الجمركي، وذلك للاحتجاج بصحة ما دون به من بيانات مزورة ولأعمال أثره فيما زور من أجله وهو الإفراج عن مشمول البيان الجمركي.

أقوال الشهود

وشهد زياد حمود مفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمين بالاشتراك مع آخرين مجهولين بطريقي الاتفاق والمساعدة في تقليد خاتم إحدى الشركات المساهمة، وكذلك التفويض المنسوب صدوره لإحدى الشركات لصالح المتهم الثاني والممهور بالخاتم المقلد، واستعملا ذلك المحرر بتقديمه المختص بمصلحة الجمارك ضمن أوراق ومستندات البيان الجمركي مع علمهم بتزويره، ونتج ذلك التزوير أثره فيما زود من أجله، بأن جرى الإفراج عن مشمول البيان الجمركي.