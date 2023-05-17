«القومي لحقوق الإنسان» يشيد بالخدمات المقدمة في مستشفى العباسية للصحة النفسية

استقبل مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، اليوم الأربعاء، السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، للاطمئنان على المترديين على المستشفى والمستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة، وأشاد الوفد بالخدمات، يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتمع بعدد من رؤساء الأقسام بالمستشفى، واطلع على منظومة العمل وسير العملية العلاجية من لحظة دخول المريض إلى المستشفى حتى تمام شفائه.

جولة تفقدية لعدد من العيادات والأقسام بالمستشفى

وأضاف «عبد الغفار»، أن الوفد أجرى جولة تفقدية لعدد من العيادات والأقسام بالمستشفى، شملت (عيادة واحة لعلاج الصدمات النفسية، والعيادة الخارجية للأطفال والمراهقين، ومركز التوحد، أقسام السيدات، وقسم المسنين «رجال»، إضافة لقسم علاج الإدمان «وحدة إعادة التأهيل»).

وأكدت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للصحة، أهمية تضافر الجهود بين الجهات المختلفة سواء من القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني، لصالح المستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، طبقا للمنهجيات العلمية السليمة، مشيرة إلى أن هناك توسعا في خدمات الصحة النفسية، ودمج خدماتها بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ضمن مبادرة دعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

فرصة للتعرف بشكل أوسع على خدمات الصحة النفسية

من جانبها، أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالخدمات داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك بعد ما استمعت إلى آراء المترددين والمستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة الذين أشادوا بمستوى الخدمة، وطريقة العلاج، ومدى كفاءة الفرق الطبية.

وأضافت أن الزيارة كانت بمثابة فرصة للتعرف بشكل أوسع على خدمات الصحة النفسية التي تقدمها الدولة المصرية، والرؤى المستقبلية، التي تتبناها وزارة الصحة والسكان في تطوير منظومة الصحة النفسية.