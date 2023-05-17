«الصحة» توقّع مذكرة تفاهم مع شركة GSK الرائدة عالميا في الرعاية الطبية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة جلاسكو سيمثكلاين GSK الرائدة عالميًا في قطاع الرعاية الصحية، للتعاون في تنمية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة في قطاع الرعاية الصحية بمصر.

وقع المذكرة، الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، والدكتور محمد الضبابي، العضو المنتدب لشركة «جي إس كي»، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

مذكرة التفاهم تتضمن تكثيف حملات التوعية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ مذكرة التفاهم تتضمن عددًا من المحاور، منها تكثيف حملات توعوية عامة وتدريبات للمتخصصين في مجال تطعيمات الأطفال وكبار السن، من خلال إقامة مشروع مشترك بين الطرفين في هذا الشأن، والتوعية بمرض الانسداد الرئوي المزمن، من خلال حملة توعية مشتركة وتدريب خبراء الرعاية الصحية فيما يتعلق بالإقلاع عن التدخين والوقاية من المرض والتشخيص المناسب للمرضى.

مقاومة ميكروبات المضادات الحيوية

وأضاف عبدالغفار، أنّ مذكرة التفاهم تتضمن التعاون فيما يتعلق بمقاومة ميكروبات المضادات الحيوية، من خلال إطلاق حملات توعية مشتركة، وإعداد دورات تدريبية لمتخصصي الرعاية الصحية، في إطار دعم جهود وزارة الصحة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات.

من جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إنّ الوزارة تسعى دائمًا لرفع مستوى الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في المجالات التي من شأنها أن تساهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية للمواطن المصري.