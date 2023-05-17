في يومه العالمي.. «الصحة» تقدم روشتة وقائية وعلاجية من ارتفاع ضغط الدم

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، فعاليات الاحتفالية التي نظمتها وزارة الصحة اليوم للاحتفال باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، وقال إن الفعالية تضمنت ورش عمل ومحاضرات عن أهمية المتابعة الدورية لقياس ضغط الدم وطرق القياس الدقيقة، وكيفية السيطرة عليه والدليل الإرشادي للتشخيص والعلاج.

اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي له أهمية التوعية بأعراض ارتفاع ضغط الدم، حيث يسهم معرفة الأعراض في الاكتشاف المبكر والمتابعة المستمرة في قياسات ضغط الدم ومعرفة المعدلات الطبيعية، مشيرا إلى أهمية اتباع نظام ونمط حياة صحي والتوقف عن التدخين.

هل توجد علاقة بين الصداع وارتفاع ضغط الدم.؟

وفي سياق متصل، قال الدكتور إسلام شوقي رئيس جمعية القلب المصرية، إنه لا توجد علاقة بين الصداع وارتفاع ضغط الدم، فلا يمكن لأحد تشخيص الضغط من خلال الصداع، مشيرا إلى أن الربط بينهما يؤدي إلى نتائج كارثية.

وتابع «شوقي» في تصريحات على هامش مؤتمر علمي انعقد منذ قليل للجمعية القلب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، إن العوامل التي تؤدي الى ارتفاع ضغط الدم تتضمن التقدم في العمر والسمنة المفرطة بالإضافة إلى السكر وأمراض الكلى، ناصحا المواطنين بضرورة ممارسة الرياضة والتخلص من الوزن الزائد حيث أنه يعرض المواطنين لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وقدم الدكتور إسلام شوقي، روشتة وقائية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وقال إنه لابد من الحد من شرب الكحوليات، والتوقف عن التدخين والتخفيف من حدة التوتر التي تصيب بعض الأفراد، واتباع نمط حياة صحي.