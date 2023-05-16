«الصحة» تنفي إرسال فرق طبية إلى المنازل لتحصيل أموال لصالح معامل خاصة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حقيقة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بشأن مرور فرق طبية تابعة للوزارة للحصول على أموال من المواطنين.

وزارة الصحة لم تتعاقد مع أي معامل خاصة

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان لـ«الوطن»، إنّ الوزارة لم تكلف أي من موظفيها بالمرور على المنازل لإجراء تعاقدات مع المعامل الخاصة، مقابل مبالغ مالية وتخفيضات.

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، المواطنين، فور رؤية أي فرق تدّعى أنّها تابعة لوزارة الصحة، بالإبلاغ عنها فورا لانتحال صفة غير رسمية، موضحا أنّ كل ما يخص الوزارة من قرارات، يُعلن رسميا من خلال المنصات الاجتماعية والإعلامية.

وكان أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كتب عبر حسابه على فيس بوك أمس، قائلا: «امبارح دخل مجموعة من الأشخاص مشروع الاتحاد التعاوني في وقت غريب بين الممغرب والعشا، وقالوا إنّهم تبع وزارة الصحة والسكان، وجايبين بطاقات صحية بخصم من الدكاترة مقابل 60 جنيه، وادونا كارت فيه الخصومات وأسماء العيادات وخدوا بيانات الأفراد».