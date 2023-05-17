وفد سياسي وإعلامي مصري رفيع يصل جدة لحضور اجتماعات القمة العربية

وصل وفد سياسي وإعلامي مصري رفيع إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، لحضور اجتماعات الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

رموز عدة في الوفد المصري

ضم الوفد نخبة من المسؤولين والمثقفين المصريين، في مقدمتهم كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمفكر الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، والدكتور عبدالمنعم سعيد، عضوٍ مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية «المصري اليوم»، ومصطفى بكري، عضو مجلس النواب ورئيس تحرير جريدة «الأسبوع».

قادة في مختلف المؤسسات المصرية العريقة

كما يضم الوفد علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والإعلامي أحمد موسى، وأحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» ورئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ رئيس تحرير جريدة «الشروق»، والكاتب الصحفي سليمان جودة .

مذيعيون وإعلاميون ضمن الوفد المصري

كما ضم الوفد المصري عدداً من المذيعين والإعلاميين، من بينهم عمرو خليل المذيع بفضائية «سي بي سي»، وأحمد أبو زيد، المذيع بقناة القاهرة الإخبارية، والإعلامية أمل الحناوي، المذيعة بفضائية القاهرة الإخبارية، وكريم أسامة، مدير التنفيذ والتشغيل في قطاع الأخبار في الشركة المتحدة، وأحمد نديم، نائب رئيس شبكة قنوات «سي بي سي» الفضائية.

ومن المقرر أن يجري الوفد المصري لقاءات مع مجموعة من المسؤولين العرب والسعوديين.